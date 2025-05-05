Мешканців двох населених пунктів Сумщини закликають евакуюватися

Мешканців прикордонних міст Ворожба та Білопілля Сумського району закликають терміново евакуюватися.
Про це повідомляє очільник Сумської РДА Михайло Мельник.
"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", — ідеться у повідомленні.
За словами Мельника, записатися на евакуацію можна цілодобово.
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