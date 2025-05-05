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Мешканців двох населених пунктів Сумщини закликають евакуюватися

Ідеться про міста Білопілля і Ворожба Сумського району.

Мешканців двох населених пунктів Сумщини закликають евакуюватися
Фото: Харківська ОВА

Мешканців прикордонних міст Ворожба та Білопілля Сумського району закликають терміново евакуюватися.

Про це повідомляє очільник Сумської РДА Михайло Мельник.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", — ідеться у повідомленні.

За словами Мельника, записатися на евакуацію можна цілодобово.

  • Російська армія уранці 5 травня атакувала Конотоп Сумської області. Знищила інфраструктурний об'єкт.
  • Росіяни щодня атакують прикордонні населені пункти Сумської області, застосовуючи КАБи та безпілотники. 
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