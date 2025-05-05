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Головне за ніч та ранок понеділка, 5 травня: майже 270 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 269 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Росії, новий проєкт LB.ua - CultHub.

Головне за ніч та ранок понеділка, 5 травня: майже 270 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 269 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили ворожих 115 атак.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. 

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1260 окупантів. Росія вже втратила в Україні 958 070 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі Росія запустила по Україні два "Іскандери" і 116 безпілотників, ППО збила 42 "шахеди".

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

У Росії заявили, що в ніч на понеділок Москву атакували чотири безпілотники, які нібито були збиті в районі Подольська.

Також 17 БПЛА, як стверджує їхнє Міноборони, було збито над Брянською областю, ще 5 – над Калузькою.

На час атаки припиняли роботу московські аеропорти. Очевидці публікують відео, на яких, ймовірно, чути звуки роботи ППО у Подольську, з трьох боків оточеному, згідно з інтерактивною картою систем ППО в Москві та Московській області, позиціями зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Україна повідомлення про атаку поки що не коментувала.

LB.ua запускає новий проєкт CultHub, присвячений культурній дипломатії.

Сплеск інтересу до України під час повномасштабної війни, а також більш активні прояви культурної дипломатії спричинили низку викликів. Приміром, розпорошення напрямку культурної дипломатії між різними відомствами; якість деяких проєктів, що представляють Україну; (не)співучасть у подіях з “хорошимі рускімі”; спекуляція на бренді “Україна” та інші. Всі вони також потребують медійної уваги.

Двомовний (українська, англійська) спецпроєкт LB.ua CultHub висвітлюватиме перелічені теми для української і закордонної широкої аудиторії, активних гравців сфери, політичних візіонерів, що ухвалюють рішення. 

Партнером LB.ua у створенні проєкту CultHub виступає компанія «Карпатські мінеральні води»

Подробиці – в новині.

У рамках нового проєкту LB.ua поговорив із міністром культури та інформаційної політики Миколою Точицьким.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 
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