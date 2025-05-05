Сирський: Курська операція, що триває вже 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей

"Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. Курська операція стала саме такою".

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки нагородив наших воїнів, які відзначилися під час Курської операції.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський наголосив, що ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей.

"Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях", - зазначив головнокомандувач.

Буферна зона, яку Сили оборони створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз.

"Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі. Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам – справжнім героям українського війська", - сказав Сирський.

Один із підрозділів, який ефективно виконав визначені завдання на Курщині – 225-й окремий штурмовий полк. Головнокомандувач поспілкувався з бійцями та вручив їм державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм.

Фото: Генштаб ЗСУ

Курська операція

Від початку проведення Курської операції, тобто із 6 серпня минулого року, втрати армії Росії там склали 62,4 тисячі солдатів. Із них безповоротні – 25,2 тисячі, санітарні – 36 200. Ще 983 військовослужбовців армії агресора вдалося взяти в полон.

У березні президент Зеленський заявив, що на Курщині українські бійці роблять "все можливе і неможливе", аби стримати наступ росіян на Сумську область. Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ також повідомляло, що ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від планів.

26 квітня Генштаб спростував російську заяву про те, що начебто на Курщині завершилися бойові дії.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Навіщо ми ходили в Курську область?".