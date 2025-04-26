На Курщині армія РФ втратила понад 62 000 солдатів, з них 25 000 – безповоротно

Понад 36 000 осіб – це санітарні втрати, і майже 1000 росіян вдалося взяти у полон.

ЗСУ завдали удару по взводному опорному пункту в Курській області

Від початку проведення Курської операції Сил оборони України, тобто із 6 серпня минулого року втрати армії Росії там склали 62,4 тисячі солдатів.

Як зазначив Генштаб, з них безповоротні – 25,2 тисячі, санітарні – 36 200.

Ще 983 військовослужбовців армії агресора вдалося взяти в полон.

Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів.

Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.