Від початку проведення Курської операції Сил оборони України, тобто із 6 серпня минулого року втрати армії Росії там склали 62,4 тисячі солдатів.
Як зазначив Генштаб, з них безповоротні – 25,2 тисячі, санітарні – 36 200.
Ще 983 військовослужбовців армії агресора вдалося взяти в полон.
Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів.
Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.
- Також сьогодні Генштаб спростував російську заяву про те, що начебто на Курщині завершилися бойові дії.