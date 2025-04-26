На Куп'янщині російська армія обстріляла житлові будинки

Російська армія завдала авіаударів по Куп'янському районі Харківської області. Пошкоджень зазнали 15 житлових будинків.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 25 квітня близько 22:00 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по с. Стецьківка Купʼянського району. Пошкоджено більше 15 приватних житлових будинків.

За попередніми даними, російська армія застосувала ФАБ-250.

Також вчора у період з 21:00 до 23:00 ворог обстрілював м. Купʼянськ. Домоволодіння зазнали пошкоджень.

Внаслідок вказаних ударів постраждалих немає.