Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоВійна

На Куп'янщині російська армія обстріляла житлові будинки

Пошкодені 15 житлових будинків.

На Куп'янщині російська армія обстріляла житлові будинки
Фото: прокуратура Харківська область

Російська армія завдала авіаударів по Куп'янському районі Харківської області. Пошкоджень зазнали 15 житлових будинків. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 25 квітня близько 22:00 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по с. Стецьківка Купʼянського району. Пошкоджено більше 15 приватних житлових будинків.

За попередніми даними, російська армія застосувала ФАБ-250.

Також вчора у період з 21:00 до 23:00 ворог обстрілював м. Купʼянськ. Домоволодіння зазнали пошкоджень.

Внаслідок вказаних ударів постраждалих немає.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies