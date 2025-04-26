Оператори БпЛА аеромобільної бригади Сил оборони на Покровському напрямку знищили російську САУ "Нона" засоби комунікації ворога за допомогою скидів протитанкових мін.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Кожен день підрозділи виявляють і знищують позиції російських операторів дронів, позбавляючи противника очей у повітрі, знищують живу силу та засоби звʼязку і комунікації, що забезпечували координацію ворожих дій", — ідеться у повідомленні.

Завдяки вдалому влучанню Сили оборони знищили самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона". Цю техніку окупанти ретельно ховали в посадці.

"Ціль за ціллю — ворог втрачає контроль. А ми продовжуємо методично очищати українську землю від російської навали", — прокоментували відео бійці.