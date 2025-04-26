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На Покровському напрямку Сили оборони знищили САУ "Нона" та засоби комунікації росіян

Українські дрони скидають протитанкові міни на ворожу техніку.

На Покровському напрямку Сили оборони знищили САУ "Нона" та засоби комунікації росіян
Фото: Мілітарний

Оператори БпЛА аеромобільної бригади Сил оборони на Покровському напрямку знищили російську САУ "Нона" засоби комунікації ворога за допомогою скидів протитанкових мін.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Кожен день підрозділи виявляють і знищують позиції російських операторів дронів, позбавляючи противника очей у повітрі, знищують живу силу та засоби звʼязку і комунікації, що забезпечували координацію ворожих дій", — ідеться у повідомленні.

Завдяки вдалому влучанню Сили оборони знищили самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона". Цю техніку окупанти ретельно ховали в посадці.

"Ціль за ціллю — ворог втрачає контроль. А ми продовжуємо методично очищати українську землю від російської навали", — прокоментували відео бійці.

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