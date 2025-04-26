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Росіяни обстріляли з артилерії селище на Херсонщині

Постраждала літня жінка.

Росіяни обстріляли з артилерії селище на Херсонщині
Фото: Wikimapia

Російські окупанти обстріляли з артилерії селище Червоний Маяк на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Внаслідок артилерійського обстрілу постраждала 68-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Її доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги", — ідеться у повідомленні. 

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

  • Упродовж минулої доби під обстрілами РФ опинилися 33 населені пункти Херсонської області, ворог бив по соціальній і критичній інфраструктурі.
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