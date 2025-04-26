Росіяни обстріляли з артилерії селище на Херсонщині

Російські окупанти обстріляли з артилерії селище Червоний Маяк на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок артилерійського обстрілу постраждала 68-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Її доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги", — ідеться у повідомленні.

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.