На Київщині унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки

У ніч на 26 квітня російські війська атакували безпілотниками Київську область. На Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Про це повідомляє Київська ОВА.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфораструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.
У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
- Уранці 26 квітня росіяни атакували дронами Харків, відомо про влучання поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі. Через падіння уламків БпЛА постраждала дитина.
- Ворожа армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами. У місті Кам'янське загинув чоловік, постраждали четверо людей.