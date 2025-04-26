На Київщині унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки

У ніч на 26 квітня російські війська атакували безпілотниками Київську область. На Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфораструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.