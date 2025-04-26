Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки

В області працювала ППО.

На Київщині унаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 26 квітня російські війська атакували безпілотниками Київську область. На Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. 

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфораструктури не допущено", — ідеться у повідомленні. 

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки. 

  • Уранці 26 квітня росіяни атакували дронами Харків, відомо про влучання поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі. Через падіння уламків БпЛА постраждала дитина.
  • Ворожа армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами. У місті Кам'янське загинув чоловік, постраждали четверо людей. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies