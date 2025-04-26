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На Сумщині за добу ворог обстріляв понад 30 населених пунктів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

На Сумщині за добу ворог обстріляв понад 30 населених пунктів
Фото: поліція Сумської області

Протягом доби у Сумській області російські війська обстріляли 33 населених пунктів, найбільше постраждали Сумський і Шосткинський райони. Пошкоджені інфраструктурний об’єкт і споруда сільгосппідприємства.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 25 по ранок 26 квітня 2025 року, російські війська здійснили майже 160 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

Найбільше від російських обстрілів постраждали Сумський та Шосткинський райони.

Ворожа армія застосувала керовані авіабомби та FPV-дрони, здійснивши майже 30 пусків КАБів і майже 50 атак ударними дронами.

У Краснопільській громаді зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, в Есманьській громаді пошкоджені господарчі приміщення сільськогосподарського підприємства.

За добу з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 77 людей.

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