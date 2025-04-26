Генштаб: на фронті відбулося 156 боєзіткнень, важкою ситуація залишається на Покровському напрямку

Також російські військові посилили штурмові дій на Новопавлівському напрямку.

Розпочалася 1158-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 156 боєзіткнень, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 117 авіаударів, скинувши 212 КАБ. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3363 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Проходи, Угроїди, Михайлівка, Миропільське, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області; Мала Вовча Харківської області; Багатир, Олексіївка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке, Антонівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад боєприпасів та ще чотири пункти управління противника.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Глущенкового, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Колодязів, Нового, Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Надіївка та в бік Миролюбівки, Малинівки, Романівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля і Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися йти вперед в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, п’ять бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, один засіб ППО, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.