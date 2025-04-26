Трамп: Україна та Росія мають зустрітися на дуже високому рівні

Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social після приземлення у Римі заявив, що попередня доба минула у "перемовинах та зустрічах з Україною та Росією", за підсумками яких "вони дуже близькі до угоди".

Президент США тепер хоче, щоб "обидві сторони зустрілися на дуже високому рівні, щоб покласти цьому край". За словами республіканця, "ключові пункти угоди вже погоджені".

Трамп закликав негайно припинити кровопролиття та пообіцяв, що Сполучені Штати "будуть там, де буде потрібно, щоб сприяти завершенню цієї жорстокої та безглуздої війни".