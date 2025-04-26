На Кіровоградщини вибухотехніки знищили подвійну бойову частину російської крилатої ракети

Ракета була споряджена двома осколково-фугасними бойовими частинами масою 400 кг кожна.

На околиці одного з населених пунктів Кіровоградської області, поряд із дорогою державного значення, виявили російську ракету.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Кіровоградській області.

“Під час обстеження ракети виявили, що вона споряджена двома осколково-фугасними бойовими частинами масою 400 кг кожна, які не вибухнули”, - йдеться у повідомленні.

Знайдені об’єкти транспортували на безпечну відстань, де знищили методом контрольованого підриву з дотриманням усіх норм безпеки.

Вибухотехніки нагадують, що у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів заборонено підходити до них, чіпати або переміщувати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити за номерами 102 або 101.