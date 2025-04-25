Головне за п'ятницю, 25 квітня: влучання в базу “Госпітальєрів” в Павлограді, авіаудар по Лиманській громаді, 116 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 116 бойових зіткнень, ворожі обстріли, українське бачення гарантій безпеки. Яким запам’ятається 1157-й день повномасштабної війни.

У північнокорейській балістичній ракеті, якою росіяни завдали удару по Києву 24 квітня, виявили щонайменше 116 іноземних компонентів, більшість із них була вироблена американськими компаніями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, нагадавши, що в результаті обстрілу 24 квітня росіяни вбили 12 мешканців Києва, майже 90 були поранені. У лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями.

Володимир Зеленський також заявив, що українська сторона під час робочої зустрічі в Лондоні передала свої відповіді на пропозиції США щодо гарантій безпеки, передає «Інтерфакс-Україна».

Зокрема ці пропозиції стосувалися військового контингенту та формату захисту, подібного до передбаченого 5-ю статтею договору НАТО.

«Були американські пропозиції або бачення, на це в Лондоні працююча група, яка складалася з наших колег з Європи і США, запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді», — сказав Зеленський.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 квітня на фронті відбулося 116 боєзіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби відбувалась на Покровському (31) та Курському (25) напрямках.

Також активні бойові дії точились на Торецькому, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 квітня – в новині.

Росіяни скинули фугасні авіабомби на Лиманську громаду Донеччини. Унаслідок атаки загинули люди, виникли масштабні пожежі, інформує ДСНС України.

"По одному з селищ Лиманської громади ворог завдав удару двома авіабомбами "ФАБ-250". На жаль, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджено 4 будинки, 3 господарчі споруди та гараж. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 600 кв. м. Розібрали 3 тонни будівельного сміття.

Уночі 25 квітня два “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді Дніпропетровської області.

“Павлоградська база з нами від 2015 року. Вона бачила все. Сотні, а може, й тисячі госпітальєрів вона споряджала на фронт і приймала по ротаціях. Була другим домом для кількох поколінь госпітальєрів - і залишається ним у серці кожного, хто тут був”, - повідомили у медичному добровольчому батальйоні “Госпітальєри”.йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок російського удару люди й тварини не постраждали. Однак згоріли всі три поверхи будівлі і все майно.

“Госпітальєри” відкрили збір коштів на нову базу. Допомогти медичному добровольчому батальйону можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2QrD4xoAsb

Похорон Папи Франциска завтра на площі Святого Петра у Ватикані відвідає понад 50 світових лідерів, пише Reuters.

Серед них президенти, прем'єр-міністри та монархи, зокрема президент США Дональд Трамп і український очільник Володимир Зеленський.

Перелік тих, хто відвідає церемонію – в новині.

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