РФ завдала авіаудару по громаді на Донеччині, є жертви

Росіяни скинули фугасні авіабомби на Лиманську громаду Донеччини. Унаслідок атаки загинули люди, також виникли масштабні пожежі.

Фото: ДСНС

Про це інформує ДСНС України.

"По одному з селищ Лиманської громади ворог завдав удару двома авіабомбами "ФАБ-250". На жаль, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна отримала поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Унаслідок авіаудару пошкоджено 4 будинки, 3 господарчі споруди та гараж. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 600 кв. м. Розібрали 3 тонни будівельного сміття.