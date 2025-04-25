Сили оборони: росіяни активно застосовують мототехніку на Сіверському напрямку

Російська армія застосовує мототехніку на Сіверському напрямку, а також намагається проводити штурмові дії у пішому порядку.

Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"Сіверський напрямок традиційно активний із застосуванням різної техніки, зокрема легкої автомобільної. Особливо зараз збільшилась кількість застосування мототехніки (російською армією - ред.). Активно працює над її знищенням 81-ша окрема аеромобільна (бригада), 54-та окрема механізована бригада, а також активно долучається 10 окрема гірсько-штурмова бригада. ...У напрямку населеного пункту Білогорівка противник застосував сьогодні 17 мотоциклів і вчора 11.., а за тиждень у нас, напевно,.. до 100 мотоциклів точно знищені", — зазначив Запорожець.

На Краматорському напрямку і Часовому Ярі активних штурмових дій не було. Там ворог проводить переміщення особового складу з метою накопичення і здійснення подальших штурмових дій.

Росіяни намагалися здійснювати штурми у пішому порядку.