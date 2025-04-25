Вивезли з Криму 5 тисяч тонн українського зерна: СБУ заарештувала судно "тіньового" флоту РФ

Наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, викраденої на тимчасово окупованій території півдня України.

Співробітники СБУ арештували російське судно "тіньового" флоту, яке вивезло з Криму 5 тисяч тонн награбованого українського зерна, викраденого із ТОТ України.

Про це повідомляє СБУ.

"Затримання суховантажу відбулося у результаті спецоперації СБУ і Держприкордонслужби у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України", — інформують у відомстві.

Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу "тіньового" флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.

Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції.

Фото: СБУ

Після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів кремля та притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Одеській області спільно з підрозділами морської охорони Держприкордонслужби і Військово-морськими силами ЗСУ за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополі.