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У Павлограді внаслідок удару дрона пошкоджено будинок. Убиті 3 людей, є поранені

Серед загиблих – дитина. 

У Павлограді внаслідок удару дрона пошкоджено будинок. Убиті 3 людей, є поранені
Росія атакувала Павлоград
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Російська армія вранці п'ятниці атакувала Дніпропетровську область дронами. Один з них пошкодив багатоповерхівку в Павлограді. Станом на 8:30 відомо про трьох жертв, зокрема дитину. 

Одна з убитих – жінка 76 років. Також відомо про ще вісьмох поранених, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

"Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка «важка», решта – у стані середньої тяжкості. Ще двом людям меддопомогу надали на місці. Серед них – 15-річна дівчина", – сказав він.

Крім Павлограда, в області ті горіли підприємства у Синельниківському та Самарівському районах. По Нікопольській громаді Росія била дронами і "Градом", теж пошкоджено підприємство. 

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