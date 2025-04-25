У Павлограді внаслідок удару дрона пошкоджено будинок. Убиті 3 людей, є поранені

Російська армія вранці п'ятниці атакувала Дніпропетровську область дронами. Один з них пошкодив багатоповерхівку в Павлограді. Станом на 8:30 відомо про трьох жертв, зокрема дитину.

Одна з убитих – жінка 76 років. Також відомо про ще вісьмох поранених, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка «важка», решта – у стані середньої тяжкості. Ще двом людям меддопомогу надали на місці. Серед них – 15-річна дівчина", – сказав він.

Крім Павлограда, в області ті горіли підприємства у Синельниківському та Самарівському районах. По Нікопольській громаді Росія била дронами і "Градом", теж пошкоджено підприємство.