На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 3 отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 24 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Мирнограді та Яровій. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 квітня.
Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Світлому Добропільської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 3 будинки і 7 пошкоджено; у Малинівці зруйновано 7 будинків.
Краматорський район. У Яровій Лиманської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено приватний будинок; у Старому Каравані пошкоджено 5 будинків. У Краматорську пошкоджено 30 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 10 адмінбудівель, 23 торгівельні об'єкти, 3 автомобілі і автобус. У Приюті Дружківської громади пошкоджено господарчу споруду. У Зорі Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 лінії електропередач.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 приватні будинки. У Никифорівці Соледарської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.
Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 175 боєзіткнень, Сили оборони зупинили 65 штурмів ворога на Покровському напрямку.