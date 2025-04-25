Загалом за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 115 людей, у тому числі 20 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 3 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 24 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Мирнограді та Яровій. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 квітня.

Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Світлому Добропільської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 3 будинки і 7 пошкоджено; у Малинівці зруйновано 7 будинків.

Краматорський район. У Яровій Лиманської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено приватний будинок; у Старому Каравані пошкоджено 5 будинків. У Краматорську пошкоджено 30 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 10 адмінбудівель, 23 торгівельні об'єкти, 3 автомобілі і автобус. У Приюті Дружківської громади пошкоджено господарчу споруду. У Зорі Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 приватні будинки. У Никифорівці Соледарської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 175 боєзіткнень, Сили оборони зупинили 65 штурмів ворога на Покровському напрямку.