У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила

"У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинуло 12 осіб, 87 постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Там іще розбирають пошкоджені будівельні конструкції, повідомили в ДСНС.

Унаслідок російського удару по житловому будинку в Святошинському районі Києва убиті 12 людей, 87 поранені. Пошуково-рятувальна операція завершена.

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