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У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила

Триватиме розбір конструкцій.

У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
На місці російського удару завершили пошукові роботи
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок російського удару по житловому будинку в Святошинському районі Києва убиті 12 людей, 87 поранені. Пошуково-рятувальна операція завершена. 

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Там іще розбирають пошкоджені будівельні конструкції, повідомили в ДСНС. 

Працюють 73 рятувальника та 25 одиниць техніки ДСНС.

"У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинуло 12 осіб, 87 постраждалих", – йдеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • Учора вночі російська армія атакувала Київ ракетами і дронами. Ворог влаштував кобмінований масований удар проти дев'яти регіонів, та саме Київ був основною ціллю. Пошкодження були в різних районах, але найгірші руйнування – у Святошинському, де ракета влучила в декількаповерховий будинок.
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