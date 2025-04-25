У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила

Унаслідок російського удару по житловому будинку в Святошинському районі Києва убиті 12 людей, 87 поранені. Пошуково-рятувальна операція завершена.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Там іще розбирають пошкоджені будівельні конструкції, повідомили в ДСНС.
Працюють 73 рятувальника та 25 одиниць техніки ДСНС.
"У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинуло 12 осіб, 87 постраждалих", – йдеться у повідомленні.
- Учора вночі російська армія атакувала Київ ракетами і дронами. Ворог влаштував кобмінований масований удар проти дев'яти регіонів, та саме Київ був основною ціллю. Пошкодження були в різних районах, але найгірші руйнування – у Святошинському, де ракета влучила в декількаповерховий будинок.