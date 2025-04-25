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Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів

 Росія вже втратила в Україні майже 947 тисяч військових. 

Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 946 500 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 946500 (+1170) 
  • танків ‒ 10703 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 22315 (+3)
  • артилерійських систем – 26895 (+72)
  • РСЗВ – 1372 (+3) 
  • засоби ППО ‒ 1144 (+3) 
  • літаків – 370 (+0)
  • гелікоптерів – 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33779 (+119),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+48),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45906 (+151) 
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0). 

Дані уточнюються

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