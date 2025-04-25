За минулу добу Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 946 500 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 946500 (+1170)
- танків ‒ 10703 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 22315 (+3)
- артилерійських систем – 26895 (+72)
- РСЗВ – 1372 (+3)
- засоби ППО ‒ 1144 (+3)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33779 (+119),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+48),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45906 (+151)
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Дані уточнюються