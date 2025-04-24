Росіяни поранили 5 мирних мешканців на Сумщині

Станом на 21:00 24 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 192 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, КАБами та дронами, поранено 3 цивільні особи, пошкоджено адмінбудівлю, магазин та будинок культури.

Шалигинську громаду атакували РСЗВ та дронами, отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено легковий автомобіль, два приватні житлові будинки.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили дронами та з гранатомету, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

Миропільську громаду армія РФ атакувала РСЗВ, артилерією, КАБом та дронами, а Хотінську - артилерією.

Новослобідську громаду обстріляли мінометами, артилерією та дронами.

Також дронами окупаційна армія атакувала Свеську, Есманьську, Глухівську, Березівську, Великописарівську, Хутір-Михайлівську та Путивльську громади.

Білопільську громаду російські військові обстріляли мінометами та дронами, а Юнаківську - з мінометів, артилерії, КАБами та дронами.