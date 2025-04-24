Росія готується вивезти з Донбасу ще 50 тисяч українських дітей, - Центр нацспротиву

Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок".
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
"Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тисяч українських дітей. Росія знову прикриває злочин «турботою». Пушилін (ватажок "ДНР" - ред.) заявив, що цього літа понад 50 000 дітей із тимчасово окупованої Донеччини вивезуть до РФ «на відпочинок»", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори «Артек», "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
Також підлітків 14+ років вивозитимуть до російських вишів за програмою "Університетські зміни".
"Такий «відпочинок» - не турбота, а ширма для незаконного вивезення дітей. Це - примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію. Це спроба вкрасти майбутнє України", - наголосили у ЦНС і звернулися до населення з закликом повідомляти про організаторів депортацій у анонімний чат-бот Центру.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.
- За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.
- Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори.
- У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити.