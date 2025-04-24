Росія готується вивезти з Донбасу ще 50 тисяч українських дітей, - Центр нацспротиву

Це - примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію.

Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок".

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тисяч українських дітей. Росія знову прикриває злочин «турботою». Пушилін (ватажок "ДНР" - ред.) заявив, що цього літа понад 50 000 дітей із тимчасово окупованої Донеччини вивезуть до РФ «на відпочинок»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори «Артек», "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".

Також підлітків 14+ років вивозитимуть до російських вишів за програмою "Університетські зміни".

"Такий «відпочинок» - не турбота, а ширма для незаконного вивезення дітей. Це - примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію. Це спроба вкрасти майбутнє України", - наголосили у ЦНС і звернулися до населення з закликом повідомляти про організаторів депортацій у анонімний чат-бот Центру.