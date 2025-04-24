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Росія готується вивезти з Донбасу ще 50 тисяч українських дітей, - Центр нацспротиву

Це - примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію.

Росія готується вивезти з Донбасу ще 50 тисяч українських дітей, - Центр нацспротиву
Фото: Центр нацпростиву

Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок".

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС). 

"Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тисяч українських дітей. Росія знову прикриває злочин «турботою». Пушилін (ватажок "ДНР" - ред.) заявив, що цього літа понад 50 000 дітей із тимчасово окупованої Донеччини вивезуть до РФ «на відпочинок»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори «Артек», "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".

Також підлітків 14+ років вивозитимуть до російських вишів за програмою "Університетські зміни".

"Такий «відпочинок» - не турбота, а ширма для незаконного вивезення дітей. Це - примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію. Це спроба вкрасти майбутнє України", - наголосили у ЦНС і звернулися до населення з закликом повідомляти про організаторів депортацій у анонімний чат-бот Центру

  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.
  • За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.
  • Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори.
  • У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити.
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