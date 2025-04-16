Не юнармією єдиною

Ми продовжуємо досліджувати вплив російської влади на дітей і підлітків на окупованих територіях — і те, наскільки він схожий на вплив у самій росії. Вже можемо впевнено сказати: організації — ідентичні, проте масштаб і інтенсивність “м’якого” тиску на окупованих територіях значно вищі. На території росії ми не фіксуємо настільки масового та системного залучення.

Фото: Центр нацспротиву У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків

Так, в тій чи іншій формі тиск і псевдопримус до участі в “громадському” житті є скрізь. Але на окупованих територіях — особливо в регіонах, захоплених після 2022 року — це окремий, чітко організований напрям роботи. І навіть головна ідеологиня цих процесів — Марія Львова-Бєлова — не приховує: окупація — це зона експериментів. Все що “спрацьовує” тут, буде згодом масштабовано на всю територію, підконтрольну росії. Тому саме тут “проганяють” пілотні проєкти, які потім запускають по всій країні.

Але повернімося до організацій і розподілу дітей за категоріями впливу. Про ЮнАрмію, “Рух перших” і “Соколят” вже всі чули. Інформації більше ніж достатньо. Проте є ще одна структура, яка стрімко просувається, починаючи із Запорізької області, і належить до зони впливу заступника голови АП РФ Кірієнка. Йдеться про “регіональні молодіжні форуми”.

Що це таке?

По суті, це система заходів для молоді, яка хоче реалізувати свої креативні ідеї в різних сферах — від мистецтва до аерокосмічних технологій. Галузь не має значення. Має значення лише “проектність” і командна робота. Це вже не публічні танці навколо опудала путіна, як у “Русі перших”, де готують “еліту майбутнього”. Це не муштра ЮнАрмії, де ліплять гарматне м’ясо.

Це — інтелектуальна еліта. Діти, які мають будувати, проектувати, модернізувати. Збірка “розумних” серед підлітків. І скажу відверто — я вражений системністю та підходом. Це суцільний team-building з елементами MBA для 14-річних. І їм це заходить. Тут усе інакше. Тут кожен — зірка, кожен — вже “еліта”. Тут “ботани” стають об’єктом заздрощів. Тут дають реальні інструменти для самореалізації на рівні дорослих — вже й негайно. І це працює. Особливо там, де панували регрес і депресія.

Хто знає специфіку регіону — здивується. Центром цього “інтелектуального вибуху” став… Токмак. Так, саме він. Там, де уявити щось подібне ще вчора здавалося неможливим. Тепер це — більше, ніж шанс. Це дарунок, який їм робить окупаційна влада.

Так. Вони вже проектують “залізницю новоросії” — не замислюючись, що саме нею возитимуть. Вони вже проектують ракети, снаряди, зброю. Малюють бойові кораблі та танки. І починають думати, як їх виготовляти. Бо їм кажуть, що вони — унікальні.

Це — чергове дно. Апофеоз маніпуляції. Росіяни грають на дитячих комплексах, вадах, потребі бути “побаченим”. Цинічно. Але дуже ефективно.

А втілює і курує цей проєкт знову… Сколково. Так, те саме — з якого вийшли “фабрики тролів”, яке завдає ударів по кіберпростору. Але тепер їхня гібридна експансія — ще ширша. Ті самі діти. Ті самі технології. Але вже — на іншому полі війни.

Це буквально “Чорна вдова”, що стала реальністю.

На жаль — з нашими дітьми.

І ми маємо діяти негайно. Тут і зараз.

Поки не пізно.

Поки ми остаточно не втратили своїх дітей.