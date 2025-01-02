Окупанти роблять це з метою асиміляції молодих українців.

Російські окупанти повезли з Маріуполя до Санкт-Петербургу “на перевиховання” більше 100 школярів

Загарбники вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя чергову партію учнів.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Цього разу це 119 українських школярів старших класів, які пройдуть “перевиховання” під час агітаційних зустрічей з російськими пропагандистами”, - йдеться у повідомленні.

Окупанти проводять систематичні виїзди українських дітей до РФ з метою асиміляції молодих українців у московську ідентичність. Таким чином молоді нав’язується їх приналежність до РФ та нетерпимість до України та всього українського.

“Трапляються випадки, коли після таких “шкільних екскурсій” під час канікул, діти не могли повернутися додому. Таким чином Кремль проводить геноцид українців й через викрадення”, - наголосилі в Центрі нацспротиву.

Окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на гімн Росії та російські пропагандистські пісні.