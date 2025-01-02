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Російські окупанти повезли з Маріуполя до Санкт-Петербургу “на перевиховання” більше 100 школярів

Окупанти роблять це з метою асиміляції молодих українців.

Російські окупанти повезли з Маріуполя до Санкт-Петербургу “на перевиховання” більше 100 школярів
Російські окупанти повезли з Маріуполя до Санкт-Петербургу “на перевиховання” більше 100 школярів
Фото: Центр нацспротиву

Загарбники вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя чергову партію учнів. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Цього разу це 119 українських школярів старших класів, які пройдуть “перевиховання” під час агітаційних зустрічей з російськими пропагандистами”, - йдеться у повідомленні.

Окупанти проводять систематичні виїзди українських дітей до РФ з метою асиміляції молодих українців у московську ідентичність. Таким чином молоді нав’язується їх приналежність до РФ та нетерпимість до України та всього українського.

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“Трапляються випадки, коли після таких “шкільних екскурсій” під час канікул, діти не могли повернутися додому. Таким чином Кремль проводить геноцид українців й через викрадення”, - наголосилі в Центрі нацспротиву.

  • Окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на гімн Росії та російські пропагандистські пісні.

  • На тимчасово захоплених територіях росіяни знову використали українських дітей в пропагандистських цілях. Цього разу школярі купували подарунки для російських військових.

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