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Росіяни змусили українських дітей на ТОТ купувати подарунки для солдатів РФ

Росіяни продовжують героїзувати окупантів на тимчасово захоплених територіях.

Росіяни змусили українських дітей на ТОТ купувати подарунки для солдатів РФ
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово захоплених територіях росіяни знову використали українських дітей в пропагандистських цілях. Цього разу школярі купували подарунки для російських військових.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Дітей молодших класів в низці захоплених шкіл окупованої Херсонщини змушували робити “гірлянди” для  окупантів, й писати вірші. Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам зс рф", — ідеться у повідомленні.

Традиційно, росіяни показують це, начебто, бажання самих дітей. 

"Таким чином ворог використовує дітей в своїх цілях, й водночас намагається змінити їх самоідентифікацію, героїзуючи окупантів", — додають у спротиві.

  • Окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на гімн РФ та російські пропагандистські пісні.
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