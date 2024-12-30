Росіяни змусили українських дітей на ТОТ купувати подарунки для солдатів РФ

На тимчасово захоплених територіях росіяни знову використали українських дітей в пропагандистських цілях. Цього разу школярі купували подарунки для російських військових.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Дітей молодших класів в низці захоплених шкіл окупованої Херсонщини змушували робити “гірлянди” для окупантів, й писати вірші. Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам зс рф", — ідеться у повідомленні.

Традиційно, росіяни показують це, начебто, бажання самих дітей.

"Таким чином ворог використовує дітей в своїх цілях, й водночас намагається змінити їх самоідентифікацію, героїзуючи окупантів", — додають у спротиві.