Росіяни змусили українських дітей на ТОТ купувати подарунки для солдатів РФ

На тимчасово захоплених територіях росіяни знову використали українських дітей в пропагандистських цілях. Цього разу школярі купували подарунки для російських військових.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Дітей молодших класів в низці захоплених шкіл окупованої Херсонщини змушували робити “гірлянди” для окупантів, й писати вірші. Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам зс рф", — ідеться у повідомленні.
Традиційно, росіяни показують це, начебто, бажання самих дітей.
"Таким чином ворог використовує дітей в своїх цілях, й водночас намагається змінити їх самоідентифікацію, героїзуючи окупантів", — додають у спротиві.
- Окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на гімн РФ та російські пропагандистські пісні.