Росіяни вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині, поранений цивільний

Російська армія вдарила з артилерії по Білозерці на Херсонщині. Уналідок обстрілу поранений 36-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Росіяни з артилерії вдарили по Білозерці", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу 36-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола. Потерпілого доправили у лікарню.
- Сьогодні в обід росіяни вже обстріляли Білозерку. Під час удару поранень зазнала жінка, яка була посеред вулиці.