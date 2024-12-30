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Росіяни вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині, поранений цивільний

Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Росіяни вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині, поранений цивільний

Російська армія вдарила з артилерії по Білозерці на Херсонщині. Уналідок обстрілу поранений 36-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Росіяни з артилерії вдарили по Білозерці", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу 36-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола. Потерпілого доправили у лікарню.

  • Сьогодні в обід росіяни вже обстріляли Білозерку. Під час удару поранень зазнала жінка, яка була посеред вулиці.
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