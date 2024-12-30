Спротив: росіяни посилюють репресії проти мусульманських громад на ТОТ

Росіяни у зв'язку з конфліктом з Азербайджаном через збиття росіянами пасажирського рейсу, окупанти планують посилити тиск на мусульман.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Кремль поставив завдання фсб не допустити дестабілізації на тимчасово окупованих територіях через втрату лояльності мусульман. Наразі окупанти формують списки лідерів думок серед мусульман, які через тиск мають висловити підтримку російському диктатору", — ідеться у повідомленні.

У спротиві зазначають, що особлива увага приділена азербайджанській громаді. Адже Москва боїться, що її представники стануть рушійною силою серед мусульман щодо протестів проти росіян.

"Центр національного спротиву закликає надавати інформацію щодо всіх слуг кремля, а також розміщення ворога на ТОТ, аби притягнути до відповідальності всіх злочинців", — додають у ЦНС.