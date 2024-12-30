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На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус

9 людей госпіталізували.

На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус

Між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Закарпаття сьогодні зранку перекинувся автобус, повідомили в обласному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, що прямував за маршрутом “Мукачево – Барбово”, з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 осіб бригадами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина.

Support LB.ua

Рятувальники від’єднали клеми акумуляторів, щоб запобігти можливому загорянню транспортного засобу. Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Тиждень тому поблизу села Лоєва Івано-Франківської області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП 13 людей госпіталізували.

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