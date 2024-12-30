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СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці

Затриманим - від 15 до 22 років. Один із них військовий-контрактник.

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували ще дві групи підпалювачів, які на замовлення ФСБ діяли на Київщині та Волині. Основними "цілями" ворога були авто Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для вчинення підпалів у столичному регіоні окупанти дистанційно завербували 22-річного місцевого військового-контрактника. До підривної діяльності він залучив двох свої безробітних знайомих, які сподівались на швидкі заробітки.

Встановлено, що зловмисники підпалили дві релейні шафи на лініях залізничного сполучення, що регулюють рух поїздів через Київщину. Для цього вони придбали легкозаймисту суміш та викрутку, якою зламували дверцята енергоустановок, а потім обливали бензином їх технологічні частини.

Ще двох зловмисників затримали на Волині, коли вони підпалили службове авто ЗСУ, яке проходило техобслуговування в регіоні після виконання бойових завдань на фронті. Затриманими виявилися 18-річний студент місцевого професійно-технічного училища та його 15-річний спільник.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами листування з ворогом та одяг, в якому вони вчиняли підпали. Їм повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. 

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