У Запорізькій області воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони та ОСУВ "Таврія" знищили штаб російських загарбників.

Про це повідомляє ГУР у Фейсбуці.

Аеророзвідники виявили на тимчасово окупованій території ворожий штаб.

"У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару – штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.