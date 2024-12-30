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У Запорізькій області бійці ГУР та ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами

Шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.

У Запорізькій області бійці ГУР та ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб разом з окупантами
вибух
Фото: Міненерго

У Запорізькій області воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони та ОСУВ "Таврія" знищили штаб російських загарбників.

Про це повідомляє ГУР у Фейсбуці. 

Аеророзвідники виявили на тимчасово окупованій території ворожий штаб. 

"У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару – штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", – йдеться у повідомленні. 

Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника.

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