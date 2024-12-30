Росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка та жінку в Антонівці на Херсонщині

Учора близько 21:30 під ударом ворожого безпілотника опинились жителі Антонівки на Херсонщині.

Про це повідомила обласна державна адміністрація.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка.

У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини - контузію та перелом гомілок.

Обох постраждалих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Як повідомлялося, вчора росіяни атакували дроном цивільне авто у Тягинці на Херсонщині. В результаті загинув чоловік.