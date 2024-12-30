На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка та жінку в Антонівці на Херсонщині

Обох постраждалих шпиталізували.

Росіяни скинули з дрона вибухівку на чоловіка та жінку в Антонівці на Херсонщині
Херсонщина, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Учора близько 21:30 під ударом ворожого безпілотника опинились жителі Антонівки на Херсонщині.

Про це повідомила обласна державна адміністрація.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка. 

У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини - контузію та перелом гомілок. 

Обох постраждалих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Як повідомлялося, вчора росіяни атакували дроном цивільне авто у Тягинці на Херсонщині. В результаті загинув чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies