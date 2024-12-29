За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 133, бої тривають досі, - Генштаб

Росіяни не припиняють спроб просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 133.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Тимофіївка, Бачівськ, Сеньківка, Берилівка та Олександрівка.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції наших підрозділів в районі Гатища.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. З початку доби українські воїни відбили вже 15 атак, шість боєзіткнень точаться дотепер. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Сергіївка.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру. Наразі тривають дві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили дві ворожі атаки в районі Щербинівки та Торецька, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 22 атаки противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Курахівському напрямку загарбники 16 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне. Чотири бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники провели 17 атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль, Дачне та Привільне. Чотири боєзіткнення тривають, також ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Запорізьке, Розлив та Комар, загалом скинувши дев’ять керованих бомб.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 16 атак російських загарбників, 19 боєзіткнень продовжуються. Крім того, ворог завдав 152 артилерійських обстрілів.