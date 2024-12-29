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Завтра в Україні до +5, у низці областей ‒ туман

У Києві вдень 2-4° тепла.

Завтра в Україні до +5, у низці областей ‒ туман

У понеділок, 30 грудня в Україні буде хмарно, без істотних опадів, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

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У Київські області температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

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