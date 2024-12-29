Сексуальне насильство як зброя Росії у війні проти України
Сексуальне насильство як зброя Росії у війні проти України
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
«100 років самотності»: метафорична історія людства
«100 років самотності»: метафорична історія людства
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
ГоловнаСуспільствоВійна

У командуванні Повітряних сил спростовують інформацію щодо взяття в полон українського пілота

Інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою.

У командуванні Повітряних сил спростовують інформацію щодо взяття в полон українського пілота
Фото: повітряні сили ЗСУ

У Військово-повітряних силах ЗСУ спростовують інформацію про взяття в полон українського пілота в Курській області (РФ).

Відповідну заяву командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило у соцмережах.

"Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, ніби в Курській області здався в полон український льотчик. На жаль, випадки полону військовослужбовців, які раніше служили в Повітряних Силах, трапляються. Однак інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни", — ідеться у повідомленні.

  • У ВПС нагадують, що Росія використовує поширення відео допитів українських полонених для деморалізації українських військових і цивільного населення.
  • Через такі допити ворог намагається поширити пропагандистські наративи, створюючи ілюзію “недовіри” до військово-політичного керівництва держави, Сил оборони України або "здачі" територій. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies