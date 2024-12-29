У командуванні Повітряних сил спростовують інформацію щодо взяття в полон українського пілота

У Військово-повітряних силах ЗСУ спростовують інформацію про взяття в полон українського пілота в Курській області (РФ).
Відповідну заяву командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило у соцмережах.
"Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, ніби в Курській області здався в полон український льотчик. На жаль, випадки полону військовослужбовців, які раніше служили в Повітряних Силах, трапляються. Однак інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни", — ідеться у повідомленні.
- У ВПС нагадують, що Росія використовує поширення відео допитів українських полонених для деморалізації українських військових і цивільного населення.
- Через такі допити ворог намагається поширити пропагандистські наративи, створюючи ілюзію “недовіри” до військово-політичного керівництва держави, Сил оборони України або "здачі" територій.