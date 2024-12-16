Повітряні сили: відео допитів українських військовополонених — частина інформаційної війни РФ

Росія використовує поширення відео допитів українських полонених для деморалізації українських військових і цивільного населення.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожі відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде агресор. Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами", — ідеться у повідомленні.

Як зауважили у Повітряних силах, через такі допити ворог намагається поширити пропагандистські наративи, створюючи ілюзію “недовіри” до військово-політичного керівництва держави, Сил оборони України або "здачі" територій. Це також використовується для виправдання агресії з боку ворога.

Відео можуть містити вирвані з контексту висловлювання або неточні факти, які можуть бути інтерпретовані на користь ворога. Таким чином, агресор намагається формувати фальшиві уявлення про ситуацію на фронті та загальні настрої в українському суспільстві.

Слід пам'ятати, що військові, які потрапили у полон, можуть давати свідчення під фізичним або психологічним тиском, підкреслило командування Повітряних сил.

В умовах допитів, що здійснюються агресором, вони можуть вимушено озвучувати те, що їм нав'язується, не відображаючи при цьому своєї справжньої думки чи позиції. Це не є свідченням зради або відсутності патріотизму, а радше результатом складних умов полону.

Важливо бути обережними і критично ставитися до відео, які розповсюджуються ворогом. Необхідно усвідомлювати, що ці матеріали можуть бути частково або повністю сфальсифіковані.

"Пам’ятаймо, що інформаційна боротьба є невід'ємною частиною відсічі збройній агресії, і об’єднуючи зусилля, ми можемо протистояти ворожій пропаганді", — додають у Повітряних силах.