У Покровському районі Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, ‒ речник ОСУВ "Хортиця"

Ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Покровську немає, бої на околицях міста не ведуться.

Ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Покровську немає. Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, а бої на околицях міста не ведуться.

Про це речник ОТУ "Хортиця" Назар Волошин заявив в етері, пише Укрінформ.

“Одразу наголошу, що ворожих ДРГ в Покровську немає, бої на околицях міста не ведуться. Звісно, ворог намагається просунутися на відстань ближче до міста, намагання є через лівий, правий фланги Сил оборони, щоб уникнути фронтального штурму. Ворог також уникає лобових атак, намагається обходити місто стороною. Це місто для нас важливе, там є залізниця, яку ворог намагатиметься захопити. Наразі Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, неподалік від Покровська”, ‒ розповів Волошин.

Там тривають бойові дії, на Покровському напрямку проти однієї бригади Сил оборони ворог виставляє чотири. ЗСУ протистоять три загальноросійські армії: 2-га, 41-ша та 51-ша.

Біля Успенівки українські Сили оборони проводять стабілізаційні заходи в межах оборонної операції.

“Підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи в межах проведення оборонної операції по лінії бойового зіткнення там. Операція, яку проводять підрозділи Сил оборони, передбачає максимальне вимотування ворога, знищення його ресурсу, збереження нашого особового складу. Тому в будь-якому разі, насамперед, ворога там необхідно зупинити і стабілізувати лінію фронту”, ‒ сказав Волошин, відповідаючи на питання про ризик оточення українських військових біля Успенівки.

Інша інформація стосовно цієї ситуації поки не розголошується.