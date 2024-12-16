На фронті відбулося майже 230 боїв, найбільше – на Времіському напрямку та Курщині

Росіяни за добу здійснили 4000 обстрілів, з них 170 — із реактивних систем залпового вогню.

Розпочалась тисяча двадцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксували 228 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 36 авіаударів, скинувши 65 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 4000 обстрілів, з них 170 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Шопине, Бараниківка, Сіверськ, Кримське, Дружба, Катеринівка, Торецьк, Миколаївка, Олександропіль, Зелене Поле, Преображенка, Мала Токмачка та Велика Новосілка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено один інший важливий об’єкт загарбників.

На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії.

На Сіверському напрямку 34 боєзіткнення відбулися поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Піщане та Новооленівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 38 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про п’ять авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.