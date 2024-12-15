​Поліція Києва затримала чоловіка, який пошкодив фото полеглих воїнів на Майдані

Порушник перебував у збудженому стані, після огляду лікарів його госпіталізували.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Інформація про подію надійшла сьогодні вранці до Шевченківського управління поліції. Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим. У результаті проведених оперативних заходів поліцейські встановили особу порушника, ним виявився 36-річний уродженець Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримав наряд патрульних. Зазначається, що порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.