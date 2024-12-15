У пожежі на Київщині загинув 4-річний хлопчик

Ще один хлопчик залишився неушкодженим, а сестра була у школі. Причина займання встановлюється.

У пожежі у селищі Володарка Білоцерківського району Київщини загинув чотирьохрічний хлопчик, повідомили у ДСНС.

Про пожежу у приватному житловому будинку повідомили сусіди. Вони розповіли рятувальникам, що в будинку можуть перебувати троє дітей.

Як з’ясувалось, хлопчика 2019 року народження місцеві мешканці ще до прибуття рятувального підрозділу знайшли неушкодженим. Старша сестра була в школі.

“А доля ще одного хлопця залишалась невідомою. На жаль, вже після того, як пожежу було ліквідовано, рятувальники на згорілому ліжку знайшли тіло дитинки, 2020 року народження”, ‒ йдеться у пресрелізі.



Опікуном дітлахів була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила малечу, щоб сходити в магазин, додали у держслужбі.

Причина трагедії ще встановлюється.