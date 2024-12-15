У пожежі на Київщині загинув 4-річний хлопчик

У пожежі у селищі Володарка Білоцерківського району Київщини загинув чотирьохрічний хлопчик, повідомили у ДСНС.
Про пожежу у приватному житловому будинку повідомили сусіди. Вони розповіли рятувальникам, що в будинку можуть перебувати троє дітей.
Як з’ясувалось, хлопчика 2019 року народження місцеві мешканці ще до прибуття рятувального підрозділу знайшли неушкодженим. Старша сестра була в школі.
“А доля ще одного хлопця залишалась невідомою. На жаль, вже після того, як пожежу було ліквідовано, рятувальники на згорілому ліжку знайшли тіло дитинки, 2020 року народження”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Опікуном дітлахів була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила малечу, щоб сходити в магазин, додали у держслужбі.
Причина трагедії ще встановлюється.