Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Столичні поліцейські припинили діяльність організованої групи, члени якої шахрайським шляхом отримали майже 30 мільйонів гривень позики від банків.

Про це повідомили у Нацполіції.

Аферисти під виглядом представників «процвітаючих» сільськогосподарських підприємств, брали мільйонні кредитні позики в банківських установах країни для нібито розвитку агробізнесу.

Тоді поліцейські затримали та повідомили про підозру трьом фігурантам: 46-річній організаторці шахрайської схеми та двом виконавцям, 26 та 55 років.

Згодом встановили причетність до незаконної діяльності ще двох чоловіків, 34 та 45 років. Один з них виготовляв підроблені фінансові документи та передавав їх другому фігуранту, який своєю чергою використовував їх під час підписання кредитних договорів. Всього «агробізнесмени» отримали від банків кредитів на суму майже 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали двох фігурантів, провели у них ряд обшуків, під час яких вилучили підроблені документи, гроші, «чорнові» записи та автівки.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили п’ятьом учасникам організованої групи про підозру за ч. 4 ст. 190 - шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – незакінчений замах на шахрайство, вчинений повторно організованою групою в особливо великих розмірах.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.