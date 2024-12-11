БЕБ ліквідувало на Київщині підпільні цехи, які виготовляли сигарети

Потужності знаходилися у лісовій зоні та були добре замасковані.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та розповсюдження сиграрет у промисловому масштабі.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За допомогою промислового обладнання група виготовляла сигарети без марок акцизного податку та без дозвільних документів. Крім того, у цехах нелегально виготовляли тютюн для кальяну.

Готову продукцію продавали як на території України, так і за її межами. Потужності знаходилися у лісовій зоні Київської області та були добре замасковані.

"Детективи провели 19 обшуків, виявили та вилучили 1 лінію для виготовлення сигарет, 1 лінію для виготовлення тютюну для кальяну. Лінії складають цілісні майнові комплекси, що забезпечують всі етапи технологічного процесу виготовлення сигарет та тютюну для кальяну", - йдеться в повідомленні.

Також вилучено готову продукцію, а саме - 128 тис. пачок сигарети, понад 5 тонн тютюну для кальяну, понад 10 тонн тютюну для виготовлення сигарет, ароматизатори, смакові добавки, різноманітний пакувальний матеріал (поліграфічна продукція, сигаретний папір, полімерні місткості для пакування тютюну для кальяну тощо).

Орієнтовна вартість вилученого майна становить 23 млн грн.