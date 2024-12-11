“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
ГоловнаСуспільствоЖиття

БЕБ ліквідувало на Київщині підпільні цехи, які виготовляли сигарети

Потужності знаходилися у лісовій зоні та були добре замасковані.

БЕБ ліквідувало на Київщині підпільні цехи, які виготовляли сигарети
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та розповсюдження сиграрет у промисловому масштабі. 

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За допомогою промислового обладнання група виготовляла сигарети без марок акцизного податку та без дозвільних документів. Крім того, у цехах нелегально виготовляли тютюн для кальяну. 

Готову продукцію продавали як на території України, так і за її межами. Потужності знаходилися у лісовій зоні Київської області та були добре замасковані.

"Детективи провели 19 обшуків, виявили та вилучили 1 лінію для виготовлення сигарет, 1 лінію для виготовлення тютюну для кальяну. Лінії складають цілісні майнові комплекси, що забезпечують всі етапи технологічного процесу виготовлення сигарет та тютюну для кальяну", - йдеться в повідомленні.

Також вилучено готову продукцію, а саме - 128 тис. пачок сигарети, понад 5 тонн тютюну для кальяну, понад 10 тонн тютюну для виготовлення сигарет, ароматизатори, смакові добавки, різноманітний пакувальний матеріал (поліграфічна продукція, сигаретний папір, полімерні місткості для пакування тютюну для кальяну тощо). 

Орієнтовна вартість вилученого майна становить 23 млн грн. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies