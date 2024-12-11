Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу поблизу Брянська

У ніч на 11 грудня Сили безпілотних систем і підрозділи Головного управління розвідки вдарили по нафтобазі в Брянський області.

Йдеться про НП "Брянськ" – наливний пункт нафтопроводу “Дружба”, основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт, повідомили в Генштабі. Цей пункт ворог активно використовує для постачання окупаційної армії.

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа", – йдеться у повідомленні.