БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу поблизу Брянська

Є влучання. 

Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу поблизу Брянська
Атака на об'єкт
Фото: скріншот

У ніч на 11 грудня Сили безпілотних систем і підрозділи Головного управління розвідки вдарили по нафтобазі в Брянський області. 

Йдеться про НП "Брянськ" – наливний пункт нафтопроводу “Дружба”, основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт, повідомили в Генштабі. Цей пункт ворог активно використовує для постачання окупаційної армії. 

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа", – йдеться у повідомленні. 

  • Україна пояснювала, що нафтові об'єкти є законними цілями, оскільки ворог використовує паливо для забезпечення окупаційної армії. Окрім того, прибуток від нафти Кремль використовує для продовження війни. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies