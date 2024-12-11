У російському Брянську згоріли два магістральні тепловози, - ГУР

У залізничному депо російського міста Брянськ 5 грудня спалахнула пожежа, унаслідок якої згоріли два магістральні тепловози.
Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Ці тепловози забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.
"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", - йдеться в повідомленні.
ГУР нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.
- Як повідомлялося, вночі в російському Брянську внаслідок атаки безпілотників виникла сильна пожежа на нафтобазі. Судячи зі світлин, які з'явилися у мережі, вогонь видно з багатьох куточків міста
- Нафтобаза у Брянську палає далеко не вперше – загадковим чином пожежі там ставалися ще навіть на початку великої війни, до налагодження роботи українських безпілотників.