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ГоловнаСуспільствоВійна

У російському Брянську згоріли два магістральні тепловози, - ГУР

Вони забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

У російському Брянську згоріли два магістральні тепловози, - ГУР
Фото: 3dvsem.com

У залізничному депо російського міста Брянськ 5 грудня спалахнула пожежа, унаслідок якої згоріли два магістральні тепловози.

Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Ці тепловози забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", - йдеться в повідомленні.

ГУР нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

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