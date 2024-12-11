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Одна людина загинула, 15 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Пошкоджено приватні оселі. 

Одна людина загинула, 15 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Унаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області загинула одна людина, 15 поранені. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Новодмитрівка, Микільське, Михайлівка, Тягинка, Берислав, Томина Балка, Станіслав, Нововоронцовка, Осокорівка, Саблуківка, Томарине, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Бургунка, Вірівка, Веселе, Дудчани, Токарівка, Тягинка, Садове, Червоний Маяк, Ольгівка, Новоолександрівка, Кізомис, Качкарівка, Монастирське, Понятівка, Іванівка, Золота Балка, Львове та місто Херсон.

Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. Він додав, що пошкоджені десятки будинків.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватні автомобілі", – сказав він. 

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