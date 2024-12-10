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Росіяни атакували дронами Херсонщину, там троє поранених

Під обстрілами опинилися населені пункти Антонівка і Кіндійка.

Росіяни атакували дронами Херсонщину, там троє поранених
"швидка"
Фото: United24

10 грудня росіяни атакували Антонівку і Кіндійку на Херсонщині дронами.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, в Антонівці близько 15.30 під удар ворожого дрона потрапив 48-річний чоловік. Він отримав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Його забрали до лікарні.

Близько 16.00 під обстрілом БпЛА опинилася Кіндійка. Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків. У них діагностували вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і теж забрали до медзакладу.

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