Росіяни атакували дронами Херсонщину, там троє поранених

10 грудня росіяни атакували Антонівку і Кіндійку на Херсонщині дронами.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, в Антонівці близько 15.30 під удар ворожого дрона потрапив 48-річний чоловік. Він отримав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Його забрали до лікарні.

Близько 16.00 під обстрілом БпЛА опинилася Кіндійка. Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків. У них діагностували вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і теж забрали до медзакладу.