Через обстріл росіян авто евакувації вийшло з ладу, і окупанти продовжили атакувати людей.

Під час евакуації важкопораненої жінки із Курахового Донецької області ледь не загинув екіпаж "Білого янгола".

Про це розповіли у Нацполіції.

Зазначається, що, прибувши на місце, правоохоронці почали надавати першу допомогу постраждалій. У цей час окупанти завдали удару поблизу автомобіля, що стояв надворі. Поліцейські швидко посадили жінку та її родича до машини та, ризикуючи життям, почали прориватися з міста.

Однак серйозно пошкоджене авто зупинилося й не могло рухатись далі. Рятуючись від ударів росіян, білі янголи сховали цивільних у покинутому будинку. Однак ворог не припинив атаки – смертельні «скиди» посипалися на оселю. Скло, стеля, каміння – все летіло у цивільних і поліцейських. Залишатись в будинку стало небезпечно, бо ще трохи – і він міг поховати всіх під своїми завалами.

Начальник поліції Курахового Артем Щусь спланував вихід з пастки: маскуючись серед руїн і кущів, правоохоронці вивели цивільних до іншого укриття та викликали допоміжні сили. З міста вдалося вибратися лише з настанням сутінків.

Попри смертельну загрозу, поліцейські зуміли доставити поранену до лікарні.