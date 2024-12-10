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Екіпаж "Білий янгол" ледь не загинув у Кураховому, рятуючи важкопоранену жінку

Через обстріл росіян авто евакувації вийшло з ладу, і окупанти продовжили атакувати людей.

Екіпаж "Білий янгол" ледь не загинув у Кураховому, рятуючи важкопоранену жінку
Евакуація. Фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Під час евакуації важкопораненої жінки із Курахового Донецької області ледь не загинув екіпаж "Білого янгола".

Про це розповіли у Нацполіції. 

Зазначається, що, прибувши на місце, правоохоронці почали надавати першу допомогу постраждалій. У цей час окупанти завдали удару поблизу автомобіля, що стояв надворі. Поліцейські швидко посадили жінку та її родича до машини та, ризикуючи життям, почали прориватися з міста.

Однак серйозно пошкоджене авто зупинилося й не могло рухатись далі. Рятуючись від ударів росіян, білі янголи сховали цивільних у покинутому будинку. Однак ворог не припинив атаки – смертельні «скиди» посипалися на оселю. Скло, стеля, каміння – все летіло у цивільних і поліцейських. Залишатись в будинку стало небезпечно, бо ще трохи – і він міг поховати всіх під своїми завалами.

Начальник поліції Курахового Артем Щусь спланував вихід з пастки: маскуючись серед руїн і кущів, правоохоронці вивели цивільних до іншого укриття та викликали допоміжні сили. З міста вдалося вибратися лише з настанням сутінків.

Попри смертельну загрозу, поліцейські зуміли доставити поранену до лікарні.

  • Тиждень тому "Білому Янголу" вдалося вивезти із Курахового двох дітей, шістьох дорослих і собаку.
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