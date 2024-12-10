Під час евакуації важкопораненої жінки із Курахового Донецької області ледь не загинув екіпаж "Білого янгола".
Про це розповіли у Нацполіції.
Зазначається, що, прибувши на місце, правоохоронці почали надавати першу допомогу постраждалій. У цей час окупанти завдали удару поблизу автомобіля, що стояв надворі. Поліцейські швидко посадили жінку та її родича до машини та, ризикуючи життям, почали прориватися з міста.
Однак серйозно пошкоджене авто зупинилося й не могло рухатись далі. Рятуючись від ударів росіян, білі янголи сховали цивільних у покинутому будинку. Однак ворог не припинив атаки – смертельні «скиди» посипалися на оселю. Скло, стеля, каміння – все летіло у цивільних і поліцейських. Залишатись в будинку стало небезпечно, бо ще трохи – і він міг поховати всіх під своїми завалами.
Начальник поліції Курахового Артем Щусь спланував вихід з пастки: маскуючись серед руїн і кущів, правоохоронці вивели цивільних до іншого укриття та викликали допоміжні сили. З міста вдалося вибратися лише з настанням сутінків.
Попри смертельну загрозу, поліцейські зуміли доставити поранену до лікарні.
- Тиждень тому "Білому Янголу" вдалося вивезти із Курахового двох дітей, шістьох дорослих і собаку.