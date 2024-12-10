Зеленський підписав закон, що скасовує вимогу набрати 75 % у IQ-тесті для суддів

Нове тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду.

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту.

Про це повідомляється в картці закону на сайті парламенту.

Зазначається, що для претендентів на посади в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді скасовується складний тест на IQ. Тобто прибирається вимога про 75% прохідного балу для когнітивного тестування – ВККС визначатиме його самостійно.

Також після внесення змін для кваліфікаційного іспиту можна буде обрати спеціалізацію.

Відтепер тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна), а практичні завдання будуть пов'язані з вибраною спеціалізацією суду.

Комісія суддів встановлюватиме форму тестів і завдань, а також публікуватиме програму і перелік питань за 30 днів до іспиту. Прохідний бал тесту на когнітивні здібності також має визначати ВККС.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 20 листопада.