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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 7 отримали поранення

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 358 людей, у тому числі 49 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 7 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 9 грудня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Миколаївці та Старій Миколаївці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 грудня.

Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому і прилеглих селах. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 7 будинків і газогін.

Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок, ще 3 пошкоджено. У Миколаївці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обстріляна Кіндратівка Дружківської громади. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, 2 крамниці, 2 нежитлові приміщення і 2 інфраструктурні об'єкти. У Старій Миколаївці Іллінівської громади 1 людина загинула і 2 поранені.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Сіверську зруйновано багатоповерхівку і адмінбудівлю.

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