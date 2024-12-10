Єрмак повідомив про повернення додому ще 5 українських дітей

Троє, які щойно стали повнолітніми, а також діти 11 та 14 років.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у мережі Telegram розповів про повернення додому ще п'яти дітей в межах програми Bring Kids Back UA.

За словами посадовця, троє з них - це молоді люди, які щойно стали повнолітніми. Двоє перебували на території Росії, де зазнавали психологічного тиску. Ще один юнак зміг вирватися з тимчасово окупованої території. Також визволили родину з чотирьох осіб, в якій діти 11 та 14 років стали жертвами переслідувань через проукраїнську позицію рідних.

Андрій Єрмак подякував команді Офісу Президента та Офісу омбудсмана, а також усім іншим, хто зробив можливим повернення наших громадян.