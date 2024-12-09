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Росіяни розгортають госпіталі у підвалах амбулаторій на ТОТ Херсонщини

Кількість поранених на полі бою російських військових зросла.

Росіяни розгортають госпіталі у підвалах амбулаторій на ТОТ Херсонщини
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни почали активно розгортати військові госпіталі у підвалах амбулаторій на ТОТ Херсонщини через збільшення кількості поранених віййськових. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Впродовж останнього тижня ворог на тимчасово окупованих територіях Херсонщини активізував облаштування госпіталів для військових армії рф. Причиною цьому стало зростання кількості поранених терористів та прогнози щодо їх збільшення", — ідеться у повідомленні.

Наразі росіяни почали використовувати не лише цивільні лікарні, а й амбулаторії в якості військових госпіталів, "щоб бодай якось приховати свій злочин проти місцевого населення, ліжка і навіть "операційні" терористи облаштовують у підвалах", — додають в ЦНС.

Крім цього, працівників бюджетних установ та людей соціально вразливої верстви населення змушують здавати кров для російських солдатів. 

"У такий спосіб росіяни намагаються “рятувати” нескінченний потік поранених російських окупантів", — ідеться у повідомленні спротиву.

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